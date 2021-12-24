Порту – Бенфика 3:0

Голы: Эванилсон, 1,31, Витинья, 7

Удаление: Эванилсон, 45+2 – Отаменди, 90 + 4

К слову Потерял сознание во время матча: украинский футболист Швед пострадал после столкновения с вратарем

У команды из Лиссабона второй тайм отыграл украинский форвард Роман Яремчук. Он получил желтую карточку на 73-й минуте за неспортивное поведение.

Яремчук спровоцировал драку на поле, когда толкнул нападающего Порту Мехди Тареми, а затем ударил иранца ногой. Страсти улеглись не сразу. Судья матча пожалел Романа, показав лишь желтую карточку.

Как Яремчук едва не спровоцировал драку: смотрите видео

Еще в одном эпизоде украинец, прикрыв рот рукой от телекамер, сказал что-то неприятное полузащитнику Порту Отавио.