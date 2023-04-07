Все очень плохо: тренер Брюгге объяснил, почему Яремчук не попал в заявку команды на игру
Источник:Het Laatste Nieuws
Дела украинского форварда в бельгийском коллективе резко ухудшаются. Яремчук не только не попадает в основу, но и заявку на игру.
Роман Яремчук не попал в список игроков Брюгге, сыграющих 7 апреля с Сереном в рамках 32-го тура чемпионата Бельгии. Главный тренер "сине-черных" объяснил, почему украинцы не нашлись места в заявке.
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Дорогу молодым
Роман Яремчук никак не может отразить те средства, которые за него отдал бельгийский коллектив. Украинский форвард проводит очень плохой сезон, находясь в крайне плохой физической и нравственной форме. Логично, что это возмущает фанатов Брюгге, а теперь уже тренерский штаб не дает шансов Роману проявить себя. Все потому, что юные футболисты сейчас в лучшей форме, чем опытный украинец.
Я уже говорил, что делаю это не для того, чтобы сказать, что мы сделали что-нибудь положительное в этом сезоне. Или чтобы быть тренером, воспитывающим молодых ребят. Если я почувствую, что у одних дела лучше, чем у других, и что они заслуживают своего шанса, мы его предоставим. Тогда возраст и опыт не имеют значения – для меня более важно качество,
– заверил тренер Брюгге Рик де Мил.
Яремчук, скорее всего, этим летом покинет "сине-черных". В услугах Романа заинтересованный немецкий коллектив Майнц Однако украинский нападающий желает остаться в Брюгге только потому, чтобы не уйти из команды в роли неудачника, а наоборот попытаться доказать на что он способен.
Роман Яремчук в Бельгии
- Приход украинца в Брюгге стал его вторым визитом в Бельгию. Ранее Роман выступал за Гент, где показывал хорошую результативность, забив 47 голов в 121 матче. К тому же он вошел в топ-10 бомбардиров в истории Гента.
- Брюгге вернул Романа в Бельгию из Бенфики за 17 миллионов евро, что стало рекордом чемпионата Бельгии.
- Но вот Яремчук своей цене пока не отвечает, поскольку в 25 матче он забил всего два гола и отдал два ассиста.
- Что касается обидевшихся на Яремчука фанов Гента, то они решили оскорбить украинского форварда в ответ, вывесив на матчах баннеры с надписями "Смерть предателям", "Яремчук – Иуда". Впоследствии болельщиков "буйволов" за это наказали.