Яремчук едва не устроил массовую драку в Португалии: видео хамского поступка украинца
Источник:24 канал
В матче 1/8 финала Порту на своем стадионе принимал Бенфику. Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.
Порту – Бенфика 3:0
Голы: Эванилсон, 1, 31, Витинья, 7
Удаление: Эванилсон, 45+2 – Отаменди, 90 + 4
К слову Потерял сознание во время матча: украинский футболист Швед пострадал после столкновения с вратарем
У команды из Лиссабона второй тайм отыграл украинский форвард Роман Яремчук. Он получил желтую карточку на 73-й минуте за неспортивное поведение.
Яремчук спровоцировал драку на поле, когда толкнул нападающего Порту Мехди Тареми, а затем ударил иранца ногой. Страсти улеглись не сразу. Судья матча пожалел Романа, показав лишь желтую карточку.
Как Яремчук едва не спровоцировал драку: смотрите видео
Еще в одном эпизоде украинец, прикрыв рот рукой от телекамер, сказал что-то неприятное полузащитнику Порту Отавио.
- В итоге, Порту вышел в четвертьфинал Кубка Португалии, а Бенфика покинула турнир.