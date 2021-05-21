Яремчук в двух голах от безумного рекорда Гента

Украинский нападающий Роман Яремчук может побить рекорд Гента по количеству голов. Но, это не является целью забивного форварда в Бельгии.

Голевой сезон Яремчука

Сезон-2020/2021 стал одним из лучших в карьере Романа Яремчука. Украинский нападающий во всех турнирах за Гент уже забил 23 мяча в 42 матчах.

Как это было Гол Яремчука принес важную победу Генту в борьбе за еврокубки: видео

Украинец не ушел без гола и в последнем поединке против Стандарта. Яремчук и Тисоудали выбежали в стремительную контратаку, последний отдал передачу на украинца, которая обрезала вратаря. Роману ничего не оставалось, как закатить мяч в пустые владения Стандарта.

Для него этот результативный выстрел стал 61-м в футболке бельгийского клуба. До рекорда лучшего бомбардира команды, который держится еще с далекого 1980 года, Эрика Вискана (63 мяча) осталось забить два гола.

В этом сезоне Яремчук не только отметился 23 голами, в его активе также есть 8 ассистов во всех турнирах. Его контракт с Гентом истекает в конце июня 2025 года. Однако футболист получил гарантию от руководства клуба, что покинет команду уже после чемпионата Европы-2020.

Рекорд не является целью

Но, это не является целью футболиста из Украины. По его словам, у всей команды есть общая задача – получить по итогам сезона путевку в еврокубки (Лигу Конференций). Яремчук признался, что забивать голы – его долг, который приближает команду к цели.

В последнем матче сезона Генту нужно лишь побеждать Мехелен Марьяна Шведа, чтобы выйти в еврокубки. Решающая встреча состоится 22 мая.