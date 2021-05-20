Победный гол Яремчука

Украинские футболисты Роман Яремчук и Роман Безус вышли в стартовом составе Гента. Игорь Пластун остался на скамейке для запасных.

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Уже на 7-й минуте хозяева открыли счет во встрече. Маледе получил передачу от Кумса, вошел в штрафную и мощно пробил под перекладину – 1:0 без шансов для голкипера.

Уже в компенсированное к матчу время за дело взялся нападающий сборной Украины. Яремчук и Тисоудали выбежали в стремительную контратаку, последний отдал передачу на украинца, которая обрезала вратаря. Роману ничего не оставалось, как закатить мяч в пустые владения.

Для Яремчука этот гол стал 22-м в 41 поединке во всех турнирах. Также в активе форварда 8 ассистов. Роман провел на поле весь матч. Безус ушел с газона в дополнительное к матчу время. Также участие во встрече принял и третий украинский легионер Гента Пластун. Защитника выпустили на 72-й минуте.

Благодаря победе Гента 2:0 клуб с 35 очками идет на первом месте в таблице второго раунда. В последнем туре Гент и Мехелен, за который выступает Марьян Швед, разыграют путевку в еврокубки.

Видео гола Яремчука