Гольовий сезон Яремчука

Сезон-2020/2021 став одним із найкращих у кар'єрі Романа Яремчука. Український нападник в усіх турнірах за Гент вже забив 23 м'ячі у 42 матчах.

Як це було Гол Яремчука приніс важливу перемогу Генту у боротьбі за єврокубки: відео

Українець не пішов без гола і в останньому поєдинку проти Стандарта. Яремчук та Тісоудалі вибігли у стрімку контратаку, останній віддав передачу на українця, яка обрізала воротаря. Роману нічого не залишалось, як закотити м'яч у порожні володіння Стандарта.

Для нього цей результативний постріл став 61-м у футболці бельгійського клубу. До рекорду найкращого бомбардира команди, який тримається ще з далекого з 1980 року, Еріка Віскана (63 м'ячі) залишилось забити два голи.

У цьому сезоні Яремчук не лише відзначився 23 голами, у його активі також є 8 асистів в усіх турнірах. Його контракт із Гентом спливає у кінці червня 2025 року. Однак футболіст отримав гарантію від керівництва клубу, що покине команду вже після чемпіонату Європи-2020.

Рекорд не є метою

Але, це не є ціллю футболіста з України. За його словами, в усієї команди є спільне завдання – отримати за підсумками сезону путівку в єврокубки (Лігу Конференцій). Яремчук зізнався, що забивати голи – його обов'язок, який наближує команду до мети.

В останньому матчі сезону Генту потрібно лише перемагати Мехелен Мар'яна Шведа, щоб вийти у єврокубки. Вирішальна зустріч відбудеться 22 травня.