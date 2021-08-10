Роман Яремчук дебютировал за Бенфику в матче Лиги чемпионов против московского Спартака
10 августа 2021 , 23:30Читати новину українською
Источник:24 канал
Футболист сборной Украины Роман Яремчук дебютировал в официальном матче за лиссабонскую Бенфику. Роман впервые вышел на поле в составе португальцев в рамках Лиги чемпионов.
Первый матч Яремчука
Яремчук вышел на поле во втором тайме 3 раунда квалификации и Лиги чемпионов Бенфика – Спартак Москва. Украинец появился на футбольном поле на 64 минуте поединка.
К слову Бенфика заявила Романа Яремчука на Лигу чемпионов
Украинский нападающий заменил Гонсалу Рамоса.
Яремчук попал в заявку Бенфики на Лигу чемпионов перед вторым матчем со Спартаком. Роман пропустил первую игру в Москве, которую Бенфика выиграла 2:0.По состоянию на 65 минуту игры Бенфика побеждает Спартак по сумме двух матчей со счетом 3:0 и проходит в раунд плей-офф.
- Роман Яремчук провел 4 года в Генте. За бельгийский клуб Роман забил 61 гол в 152 матчах.