Роман Яремчук дебютировал за Бенфику в матче Лиги чемпионов против московского Спартака

Футболист сборной Украины Роман Яремчук дебютировал в официальном матче за лиссабонскую Бенфику. Роман впервые вышел на поле в составе португальцев в рамках Лиги чемпионов.

Первый матч Яремчука

Яремчук вышел на поле во втором тайме 3 раунда квалификации и Лиги чемпионов Бенфика – Спартак Москва. Украинец появился на футбольном поле на 64 минуте поединка.

К слову Бенфика заявила Романа Яремчука на Лигу чемпионов

Украинский нападающий заменил Гонсалу Рамоса.

Яремчук попал в заявку Бенфики на Лигу чемпионов перед вторым матчем со Спартаком. Роман пропустил первую игру в Москве, которую Бенфика выиграла 2:0.

Роман Яремчук провел 4 года в Генте. За бельгийский клуб Роман забил 61 гол в 152 матчах.

По состоянию на 65 минуту игры Бенфика побеждает Спартак по сумме двух матчей со счетом 3:0 и проходит в раунд плей-офф.