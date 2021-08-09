Яремчук еще не дебютировал за Бенфику. Встречу чемпионата Португалии с Морейренсе (2: 1) украинец провел в запасе.

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В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов Бенфика играет со Спартаком. Первый матч в Москве завершился победой португальской команды со счетом 2:0. Матч ответ состоится 10 августа в Лиссабоне. Начало – в 22:00.

Что известно о переходе Яремчука в Бенфику