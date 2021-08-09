Яремчук еще не дебютировал за Бенфику. Встречу чемпионата Португалии с Морейренсе (2: 1) украинец провел в запасе.
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Что известно о переходе Яремчука в Бенфику
- 25-летний Яремчук перешел в Бенфику из Гента в летнее трансферное окно. Контракт с португальским клубом подписан до лета 2026 года.
- В 2017 году Динамо продало Яремчука в Гент за 2 миллиона евро. Журналист Игорь Цыганык сообщал, что в контракте была прописана опция, согласно которой Динамо получит 30% от последующей перепродажи Яремчука. Кроме того, Динамо гарантированно получило 5% от трансфера как платеж солидарности. Этот процент предусмотрен за то, что Динамо воспитало Яремчука.
- Трансфер Яремчука вошел в топ-10 самых дорогих в истории Бенфики. Также переход Романа стал 2 самой доходной продажей для Гента.
- Нападающий сборной Украины Яремчук провел 4 года в Генте. За бельгийский клуб Роман забил 61 гол в 152 матчах.