Яремчук, Безус і Пластун посперечаються за звання найкращого гравця Гента
Футболісти збірної України Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун можуть отримати нагороду найкращого гравця бельгійського Гента у березні.
Джерело:пресслужба Гента
За нагороду борються 20 футболістів
Гент запустив голосування за кращого гравця за підсумками березня. На нагороду претендують троє українців: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.
Дивіться також Яремчук не забив пенальті – Гент програв ключовий матч Стандарду: відео
У березні всі троє українців були результативними у складі Гента.
Роман Яремчук та Ігор Пластун забили по одному голу за бельгійський клуб. Роман Безус зробив одну результативну передачу.
Окрім трьох українців, участь у голосуванні беруть ще 17 гравців Гента.
Поділитися новиною