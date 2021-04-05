Футболісти збірної України Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун можуть отримати нагороду найкращого гравця бельгійського Гента у березні.

За нагороду борються 20 футболістів

Гент запустив голосування за кращого гравця за підсумками березня. На нагороду претендують троє українців: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

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У березні всі троє українців були результативними у складі Гента.

Роман Яремчук та Ігор Пластун забили по одному голу за бельгійський клуб. Роман Безус зробив одну результативну передачу.

Окрім трьох українців, участь у голосуванні беруть ще 17 гравців Гента.

Гент українських футболістів провалює сезон-2020/2021. У чемпіонаті Бельгії Гент відіграв 32 матчі і перебуває на 10 місці. Команда не вилетить у нижчу лігу, однак навряд чи побореться за єврокубки.