Украинские легионеры Роман Яремчук и Роман Безус не помогли "Генту" удержать победу в матче против "Генка". Клуб украинцев потерпел уже третье поражение подряд.

26 октября в 10 туре чемпионата Бельгии "Гент" принимал "Генк", который является принципиальным соперником для команды украинцев. Хозяева забили первыми, но не сумели удержать хотя бы ничью и проступились со счетом 1:2, пишет 24 канал.

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Серия поражений продолжается

Роман Яремчук и Роман Безус вышли в стартовом составе "Гента", а вот украинский защитник Игорь Пластун провел весь матч на скамейке запасных.

Встреча началась удачно для хозяев. На 24-й минуте из-за ошибки защитника мяч получил Кастро-Монтес, который с близкого расстояния хладнокровно закатил его в ворота – 1:0. Отметим, что голевую атаку, которая открыла счет на табло, начал Яремчук, который отдал разрезную передачу на фланг.

Гол Кастро-Монтеса

В конце первого тайма гостям удалось сравнять счет. Бонгонда смело выпрыгнул навстречу прострелу, который выполнил Грошовски. Болат не имел шансов спасти команду после акцентированного удара головой с близкого расстояния, направленного в угол ворот. Финальный свисток арбитра на перерыв зафиксировал счет первой 45-минутки – 1:1.

Равный счет

Второй тайм обещал быть еще более интересным. Безус провел на поле во второй части игры 17 минут и сел на скамейку запасных.

На 84-й минуте "Генку" удалось выйти вперед. Опять активный Грошовски одним касанием обработал мяч после убийственной передачи на границе штрафной площадки и отправил его под перекладину ворот – 1:2.

Победный гол Грошовски

После третьего подряд поражения (два поражения в чемпионате Бельгии и еще одна в Лиге Европы против "Слована") "Гент" украинцев расположился на 13 строчке с 9-ю очками, а "Генк" идет восьмым с 16-ю зачетными пунктами.