Українські легіонери Роман Яремчук та Роман Безус не допомогли "Генту" втримати перемогу у матчі проти "Генка". Клуб українців зазнав вже третьої поспіль поразки.

26 жовтня у 10 турі чемпіонату Бельгії "Гент" приймав "Генк", який є принциповим суперником для команди українців. Господарі забили першими, але не зуміли втримати бодай нічию та проступились із рахунком 1:2, пише 24 канал.

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Серія із поразок продовжується

Роман Яремчук та Роман Безус вийшли в стартовому складі "Гента", а от український захисник Ігор Пластун провів весь матч на лавці для запасних.

Зустріч розпочалась вдало для господарів. На 24-й хвилині Завдяки помилці захисника м'яч отримав Кастро-Монтес, який з близької відстані холоднокровно закотив його в ворота – 1:0. Зазначимо, що гольову атаку. яка відкрила рахунок на табло, започаткував Яремчук, який віддав розрізну передачу на фланг.

Гол Кастро-Монтеса

Наприкінці першого тайму гостям вдалось зрівняти рахунок. Бонгонда сміливо вистрибнув назустріч прострілу, який виконав Грошовскі. Болат не мав шансів врятувати команду після акцентованого удару головою з близької відстані, спрямованого у кут воріт. Фінальний свисток арбітра на перерву зафіксував рахунок першої 45-хвилинки – 1:1.

Рівний рахунок

Другий тайм обіцяв бути ще цікавішим. Безус провів на полі у другій частині гри 17 хвилин та сів на лаву запасних.

На 84-й хвилині "Генку" вдалось вийти вперед. Знову активний Грошовскі одним дотиком обробив м'яч після вбивчої передачі на межі штрафного майданчика та відправив його під поперечину воріт – 1:2.

Переможний гол Грошовскі

Після третьої поспіль поразки (дві поразки у чемпіонаті Бельгії та ще одна у Лізі Європи проти "Слована") "Гент" українців розташувався на 13 сходинці з 9-ма очками, а "Генк" йде восьмим із 16-ма заліковими пунктами.