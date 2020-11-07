Під час тренування на Гран-прі Moto3 у Валенсії 19-річний японський мотогонщик Рюсей Яманака потрапив у жахливу аварію.

На офіційній сторінці MotoGP у твітері з'явилося відео того, як японець наїхав на заднє колесо свого партнера по Honda Серхіо Гарсії на швидкості 225 км/год, після чого перелетів через кермо і приземлився на голову.

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На місце події відразу прибули лікарі, які доставили його в медичний центр для подальшого огляду. На щастя, гонщик зумів самостійно піднятися на ноги.

Luckly I'm fine!

The big crash is not suitable as my birthday....

thanks for your messages!! https://t.co/y0ykpKb70V — Ryusei Yamanaka12. (@yamanaka_ryusei) November 6, 2020

Що відомо про Яманаку

Яманака набрав 13 очок після 12 заїздів в сезоні 2020 і знаходиться на 24-му місці в турнірній таблиці. У цьому році він дебютував у дорослій серії Moto3.