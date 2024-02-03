Причиной смерти стали травмы, полученные в поединке против Сейи Цуцуми за титул чемпиона Японии. Он состоялся в рамках шоу Наойи Инуе против Марлона Тапалеса.

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Что известно о полученных травмах

Во время своего последнего боя Казуки получил четыре нокдауна, однако выдержал все 12 раундов. Судьи признали победу Цуцуми единогласным решением.

После поединка в Анагучи был поставлен диагноз субдуральной гематомы, и спортсмена срочно подвергали операции на мозге, но японец так и не пришел в сознание.

Шоу Наоя Инуэ – Марлон Тапалес