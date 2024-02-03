Причиной смерти стали травмы, полученные в поединке против Сейи Цуцуми за титул чемпиона Японии. Он состоялся в рамках шоу Наойи Инуе против Марлона Тапалеса.
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Что известно о полученных травмах
Во время своего последнего боя Казуки получил четыре нокдауна, однако выдержал все 12 раундов. Судьи признали победу Цуцуми единогласным решением.
После поединка в Анагучи был поставлен диагноз субдуральной гематомы, и спортсмена срочно подвергали операции на мозге, но японец так и не пришел в сознание.
Шоу Наоя Инуэ – Марлон Тапалес
- Отметим, что этот бой проходил в рамках шоу Наоя Иноуэ – Марлона Тапалеса, которое состоялось 26 декабря 2023 года.
- Японский боксер Наоя Иноуэ в Токио одержал победу над филиппинцем Марлоном Тапалесом и стал абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе. В этом поединке 30-летний японец решил дело нокаутом в 10-м раунде.
- Это была 26-я победа (из которых 23 – нокаутами) для Иноуэ в 26-м поединке на профессиональном ринге.
- Вспомним, что ранее Наоя Иноуэ победил британца Пола Батлера и стал первым абсолютным чемпионом мира в легчайшем весе с 1973 года. Он успешно защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super и WBC, а также завоевал пояс WBO. После этого японский боксер принял решение отказаться от всех титулов и перейти во второй легчайший вес.