Причиною смерті стали травми, отримані в поєдинку проти Сейї Цуцумі за титул чемпіона Японії. Він відбувся в рамках шоу Наойі Інує проти Марлона Тапалеса.
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Що відомо про отримані травми
Під час свого останнього бою Казукі зазнав чотирьох нокдаунів, проте витримав усі 12 раундів. Судді визнали перемогу Цуцумі одноголосним рішенням.
Після поєдинку в Анагучі був поставлений діагноз субдуральної гематоми, і спортсмена терміново піддавали операції на мозку, але японець так і не прийшов до свідомості.
Шоу Наоя Інуе – Марлон Тапалес
- Зазначимо, що цей бій відбувався в рамках шоу Наоя Іноуе – Марлона Тапалес, яке відбулося 26 грудня 2023 року.
- Японський боксер Наоя Іноуе в Токіо здобув перемогу над філіппінцем Марлоном Тапалесом і став абсолютним чемпіоном світу у другій найлегшій вазі. У цьому поєдинку 30-річний японець вирішив справу нокаутом у 10-му раунді.
- Це була 26-та перемога (з яких 23 – нокаутами) для Іноуе у 26-му поєдинку на професійному рингу.
- Згадаємо, що раніше Наоя Іноуе переміг британця Пола Батлера і став першим абсолютним чемпіоном світу в найлегшій вазі з 1973 року. Він успішно захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA Super і WBC, а також здобув пояс WBO. Після цього японський боксер прийняв рішення відмовитися від усіх титулів і перейти в другу найлегшу вагу.