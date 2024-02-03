Причиною смерті стали травми, отримані в поєдинку проти Сейї Цуцумі за титул чемпіона Японії. Він відбувся в рамках шоу Наойі Інує проти Марлона Тапалеса.

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Що відомо про отримані травми

Під час свого останнього бою Казукі зазнав чотирьох нокдаунів, проте витримав усі 12 раундів. Судді визнали перемогу Цуцумі одноголосним рішенням.

Після поєдинку в Анагучі був поставлений діагноз субдуральної гематоми, і спортсмена терміново піддавали операції на мозку, але японець так і не прийшов до свідомості.

Шоу Наоя Інуе – Марлон Тапалес