Пропал без вести участник Олимпиады-2020: это может повлиять на Игры в Токио
Источник:The New York Times
Все участники Олимпийских игр в Токио должны соблюдать строгие правила, чтобы избежать распространения коронавируса. Перед стартом Игр в Токио пропал спортсмен из Уганды, который должен был сдать тест на COVID-19.
Полиция разыскивает спортсмена
20-летний тяжелоатлет из Уганды Юлиус Ссекитолеко пропал без вести в Японии. Исчезновение спортсмена обнаружили, когда пришли за его тестом на COVID-19.
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Угандийца пытались найти, чтобы получить образец для тестирования на коронавирус. Последний раз его видели днем в комнате отеля, который расположен рядом с тренировочным лагерем.
По информации Inside The Games, партнеры по команде подтвердили исчезновение тяжелоатлета. Сейчас местная полиция разыскивает спортсмена из Уганды.
- Исчезновение спортсмена может вызвать опасения относительно антикоронавирусных мер. Всем спортсменам разрешается посещать только ограниченные места и запрещается контактировать с местными жителями.
Делегация Уганды прибыла в Токио еще 19 июня. Команда разместилась в городе Изумисано префектуры Осака. 16 июля они должны были сдать очередные тесты на коронавирус.
Все участники должны сдавать свои образцы для тестирования на COVID-19 каждое утро. У двоих членов сборной Уганды были обнаружены положительные результаты на коронавирус после приезда в Японию.
- Юлиус Ссекитолеко – запасной спортсмен в составе Уганды. Он выступает в категории до 67 килограммов.