В Японии нашли спортсмена, который не хотел возвращаться в Уганду из-за "тяжелой жизни"
Источник:Kyodo News
В Японии нашли спортсмена из Уганды Юлиуса Ссекитолеко, пропавшего без вести. Спортсмен пытался сбежать, чтобы не возвращаться домой в Уганду.
Спортсмену придется вернуться в Уганду
Об исчезновении Юлиуса Ссекитолеко в Японии стало известно 16 июля. Исчезновение спортсмена обнаружили, когда пришли за его тестом на COVID-19.
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Ссекитолеко прилетел в Японию, чтобы принять участие в Олимпийских играх-2020. Но ему не хватило рейтинга, чтобы оказаться в основном составе сборной Уганды. Спортсмен должен был возвращаться домой, но убежал.
После себя спортсмен оставил записку и сел на скоростной поезд в Нагою. В записке Ссекитолеко речь шла о том, что он не хочет возвращаться в Уганду, а стремится работать в Японии.
- 20-летний штангист был найден 20 июля в городе Йоккаити в префектуре Мие. Его обнаружили недалеко от железнодорожного вокзала благодаря камерам наблюдения.
- До Йоккаити африканец добрался на поезде. У него с собой был телефон, но не было паспорта, который изъяли руководители делегации.
- Теперь Ссекитолеко ждет депортация в Уганду.