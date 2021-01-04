Во время матча на 99-м Всеяпонском школьном чемпионате по футболу был забит пенальти после крайне медленного разбега.

Коми Риота, перестукиваясь бутсами по газону с минимальным продвижением до 11-метровой отметки, потратил на разбег 18 секунд, пишет 24 канал.

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Вероятно, если бы Коми не забил, то сразу же стал бы всемирным посмешищем. Однако с нервами у парня оказался полный порядок. Он сильно пробил верхом под штангу, и хотя вратарь угадал направление удара, достать мяч не сумел.

Этот матч не имел турнирного значения, поэтому футболист позволил себе сыграть на публику.

К слову. Всеяпонский школьный чемпионат по футболу проходит с 31 декабря 2020 по 11 января 2021 года.

Видео пенальти