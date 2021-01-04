В Японии футболист забил самый медленный пенальти в истории: видео
Во время матча на 99-м Всеяпонском школьном чемпионате по футболу был забит пенальти после крайне медленного разбега.
Коми Риота, перестукиваясь бутсами по газону с минимальным продвижением до 11-метровой отметки, потратил на разбег 18 секунд, пишет 24 канал.
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Вероятно, если бы Коми не забил, то сразу же стал бы всемирным посмешищем. Однако с нервами у парня оказался полный порядок. Он сильно пробил верхом под штангу, и хотя вратарь угадал направление удара, достать мяч не сумел.
Этот матч не имел турнирного значения, поэтому футболист позволил себе сыграть на публику.
Видео пенальти
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