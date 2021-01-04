Під час матчу на 99-му Всеяпонськом шкільному чемпіонаті з футболу був забитий пенальті після вкрай повільного розбігу.

Комі Ріота, перестукуючись бутсами по газону з мінімальним просуванням до 11-метрової позначки, витратив на розбіг 18 секунд, пише 24 канал.

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Ймовірно, якби Комі не забив, то відразу ж став би всесвітнім посміховиськом. Однак з нервами у хлопця виявився повний порядок. Він сильно пробив верхом під штангу, і хоча воротар вгадав напрямок удару, дістати м'яч не зумів.

Цей матч не мав турнірного значення, тому футболіст дозволив собі зіграти на публіку.

До слова. Всеяпонський шкільний чемпіонат з футболу проходить з 31 грудня 2020 по 11 січня 2021 року.

Відео пенальті