В Японії футболіст забив найповільніший пенальті в історії: відео
Під час матчу на 99-му Всеяпонськом шкільному чемпіонаті з футболу був забитий пенальті після вкрай повільного розбігу.
Комі Ріота, перестукуючись бутсами по газону з мінімальним просуванням до 11-метрової позначки, витратив на розбіг 18 секунд, пише 24 канал.
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Ймовірно, якби Комі не забив, то відразу ж став би всесвітнім посміховиськом. Однак з нервами у хлопця виявився повний порядок. Він сильно пробив верхом під штангу, і хоча воротар вгадав напрямок удару, дістати м'яч не зумів.
Цей матч не мав турнірного значення, тому футболіст дозволив собі зіграти на публіку.
Відео пенальті
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