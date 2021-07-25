Японец Хоригоме – первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу
Источник:24 канал
В Токио продолжают определяться олимпийские чемпионы в различных видах спорта. Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу.
Записал себя в историю Олимпиады
Лучшие скейтбордисты мира поборолись на японской земле за награды Олимпийских игр. Японец Юто Хоригоме навсегда записал свою фамилию в историю соревнований.
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Японский спортсмен стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу. 22-летний спортсмен опередил ближайшего конкурента, которым был бразилец Кельвин Хофер, на 1,08 балла. Третью ступень пьедестала занял представитель США Джаггер Итон – 35,35.
Призеры
- Юто Хоригоме (Япония) – 37,18
- Кельвин Хофер (Бразилия) – 36,15
- Джаггер Итон (США) – 35,35
Видео с соревнований
Отметим, что Юто принес для своей страны уже третье "золото" Олимпийских игр. Такой результат позволил стране, принимающей соревнования, возглавить медальный зачет. Также в активе Японии есть одна серебряная награда.К слову. Украинские скейтбордисты на Олимпиаду-2020 в Токио не отобрались.