Японец Хоригоме – первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу

25 июля 2021 , 12:07
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В Токио продолжают определяться олимпийские чемпионы в различных видах спорта. Японец Юто Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу.

Записал себя в историю Олимпиады

Лучшие скейтбордисты мира поборолись на японской земле за награды Олимпийских игр. Японец Юто Хоригоме навсегда записал свою фамилию в историю соревнований.

Вот так Золотые русалки из Австралии: установлен первый мировой рекорд на Олимпиаде-2020

Японский спортсмен стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу. 22-летний спортсмен опередил ближайшего конкурента, которым был бразилец Кельвин Хофер, на 1,08 балла. Третью ступень пьедестала занял представитель США Джаггер Итон – 35,35.

Призеры

  • Юто Хоригоме (Япония) – 37,18
  • Кельвин Хофер (Бразилия) – 36,15
  • Джаггер Итон (США) – 35,35

Видео с соревнований

Отметим, что Юто принес для своей страны уже третье "золото" Олимпийских игр. Такой результат позволил стране, принимающей соревнования, возглавить медальный зачет. Также в активе Японии есть одна серебряная награда.

К слову. Украинские скейтбордисты на Олимпиаду-2020 в Токио не отобрались.
Автор: Софія Кулай