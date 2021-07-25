Японец Хоригоме – первый в истории олимпийский чемпион по скейтбордингу

Японский спортсмен стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу. 22-летний спортсмен опередил ближайшего конкурента, которым был бразилец Кельвин Хофер, на 1,08 балла. Третью ступень пьедестала занял представитель США Джаггер Итон – 35,35.

Лучшие скейтбордисты мира поборолись на японской земле за награды Олимпийских игр. Японец Юто Хоригоме навсегда записал свою фамилию в историю соревнований.

Отметим, что Юто принес для своей страны уже третье "золото" Олимпийских игр. Такой результат позволил стране, принимающей соревнования, возглавить медальный зачет. Также в активе Японии есть одна серебряная награда.

Украинские скейтбордисты на Олимпиаду-2020 в Токио не отобрались.