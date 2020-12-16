Форвард Янніс Адетокунбо підписав нову угоду з командою Мілуокі Бакс. Його контракт розрахований на 5 років та став найбільшим в історії НБА.

Янніс Адетокунбо підписав так званий супермаксимальний контракт на 228,3 мільйона доларів на 5 років. Про суму контракту повідомляє журналіст Шамс Чаранія. Янніс Адетокунбо на своїй сторінці в твіттері підтвердив інформацію про підписання нової угоди з клубом.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. ? pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Супермаксимальний контракт може отримати баскетболіст, який виступає за один і той же клуб не менше 7 років з початку кар'єри (виняток – один обмін в перші чотири сезони), а також бути MVP або хоча б потрапити в збірну сезону в останньому сезоні. Саме тому йому таку зарплату не могли запропонувати в іншому клубі.

Однак новий контракт почне діяти з наступного сезону. В цьому сезоні Янніс Адетокунбо отримає зарплату 27,5 мільйона доларів.

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При цьому його зарплата буде не однаковою протягом всіх п'яти років, а зростатиме. У 2021 році він отримає 39,3 мільйона доларів, а вже у сезоні 2025/26 – майже 52 мільйони доларів.