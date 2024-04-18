Несгибаемая Яна Степаненко вернулась во Львов и рассказала об участии в Бостонском марафоне
Источник:Львовский городской совет
Девочка из Краматорска Яна Степаненко потеряла обе ноги в результате российской ракетной атаки. Однако тяжелое ранение не сломило дух юной украинки.
13 апреля Яна Степаненко приняла участие в одном из самых престижных мировых марафонов в Бостоне. Девочка на протезах пробежала дистанцию 5 километров и собрала 615 тысяч гривен для тяжелораненого защитника Александра Рясного.
К теме Благотворительный сбор закрыт: юная Яна Степаненко собрала всю сумму на протез воину
Яна Степаненко: Не ожидала, что пробегу всю дистанцию
После участия в марафоне Яна Степаненко вместе с мамой, братом и представителями фонда UNBROKEN вернулась во Львов, где ее встретил мэр города Андрей Садовый вместе с жителями. Мужественная 13-летняя девочка поделилась впечатлениями от забега.
Пробежала, очень классно, мне очень понравилось. Тяжело было уже под конец, когда оставался километр, то начали болеть ноги, чувствовала такую тяжесть, но все равно я добежала до финиша. Я сама не ожидала, что я пробегу эти 5 километров, готовилась максимум на 2, 3, но я пробежала все 5. Это, наверное, поддержка людей и моей семьи,
– рассказала Яна.
Юная украинка преодолела дистанцию пять километров на протезах за один час. Яна примет участие в полу марафоне, который состоится во Львове 12 мая. Она планирует пробежать дистанцию вместе со своим братом.
Яна Степаненко вернулась во Львов: фото Львовский городской совет
История Яны Степаненко
- Напомним, что весной 2022 года Россия нанесла ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.
- В результате террористической атаки девочка потеряла обе ноги. Весь мир облетело фото, где хирург несет ее на руках.
- Яна проходила длительный курс реабилитации. Первые протезы для бега и ходьбы она получила в США.
- В прошлом году Яна вернулась в Украину и уже получила новые искусственные конечности для ходьбы в мастерской протезирования центра UNBROKEN.