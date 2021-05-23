Как украинский каратист Горуна "вынес" легенду в финале чемпионата Европы: видео

Чемпионат Европы в Порече (Хорватия) Украинский каратист Станислав Горуна запомнит надолго. 32-летний львовянин в финале одолел легенду мирового каратэ Рафаэля Агаева из Азербайджана.

Историческое "золото"

22 мая стал историческим для украинского каратэ. Обладатель олимпийской лицензии Станислав Горуна впервые в своей карьере выиграл золотую награду чемпионата Европы.

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В эмоциональном финале в весе 75 килограммов на украинском ждал сложный бой против 5-кратного чемпиона мира, 11-кратного чемпиона Европы, победителя Всемирных и Европейских игр Рафаэля Агаева из Азербайджана. Но наш спортсмен успешно сдал этот экзамен.

Станислав вырвал победу точным ударом ногой в голову всего за 6 секунд до завершения поединка. Именно это и принесло украинцу заслуженную победу со счетом 3:1. Горуна – чемпион Европы.

Всего на хорватской земле украинские каратисты завоевали три награды. Анита Серегина в весе до 61 килограмм завоевала "серебро", а Екатерина Кривая в весе килограммов поднялась на третью ступеньку пьедестала.

Видео схватки Горуна – Агаев