Історичне "золото"

22 травня став історичним для українського карате. Володар олімпійської ліцензії Станіслав Горуна вперше у своїй кар'єрі виграв золоту нагороду чемпіонату Європи.

До теми Станіслав Горуна став чемпіоном Європи з карате

В емоційному фіналі у вазі 75 кілограмів на українця чекав складний бій проти 5-разового чемпіона світу, 11-разового чемпіона Європи, переможця Всесвітніх та Європейських ігор Рафаеля Агаєва з Азербайджану. Але наш спортсмен успішно склав цей екзамен.

Станіслав вирвав перемогу влучним ударом ногою у голову лише за 6 секунд до завершення поєдинку. Саме це і принесло українцю заслужену перемогу з рахунком 3:1. Горуна – чемпіон Європи.

Загалом на хорватській землі українські каратисти здобули три нагороди. Аніта Серьогіна у вазі до 61 кілограм завоювала "срібло", а Катерина Крива у вазі кілограмів підійнялась на третю сходинку п'єдесталу.

Відео сутички Горуна – Агаєв