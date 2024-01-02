В канун нового года Нью-Йорк Никс объявил о подписании Дмитрия Скапинцева. Украинский центровой заключил двусторонний контракт с клубом НБА.

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Почему отчислили Скапинцева

Дмитрий успел поучаствовать только в двух поединках, суммарно сыграв 2 минуты. Разумеется, за такое скудное время Скапинцев не успел отличиться результативными действиями.

После 10 дней пребывания в команде Никс отказались от игрока сборной Украины. Об отчислении Скапинцева сообщила пресс-служба клуба.

Нью-Йорк рассчитывал на 25-летнего украинца из-за травмы основного центрового Митчелла Робинсона. Однако со временем Никс провел обмен с Торонто, получив центрового Прешеса Ачиуву. Таким образом, Скапинцев оказался лишним. Вероятно, Дмитрий вернется в состав Вестчестер Никс – фарм-клуба Нью-Йорка.

Справка. Дмитрий Скапинцев стал девятым украинцем в истории НБА. После его ухода из Никс в чемпионате Ассоциации осталось два представителя Украины: Святослав Михайлюк (Бостон) и Алексей Лень (Сакраменто).