Титулована баскетболістка підписала контракт з іспанською Валенсією. Угода діятиме до кінця сезону-2023/2024.

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П'ятий іноземний чемпіонат для Ягупової

До цього Аліна Ягупова ніколи не грала в Іспанії. Вона має досвід виступів у Франції, Казахстані, Бельгії та Туреччині. Саме в останній країні українська баскетболістка грала з 2017 року, де виступала за Фенербахче та Чукурову Мерсін.

За цей час Ягупова двічі визнавалася MVP жіночої Євроліги та вперше виграла престижний турнір у сезоні-2022/2023 у складі Фенербахче.

У нинішній кампанії Аліна у складі Чукурови Мерсін зіграла 13 матчів у чемпіонаті Туреччини, де набирала в середньому за матч 13.0 очок, 5.5 передач та 5.0 підбирань. У Євролізі українка зіграла 10 матчів, де мала трішки кращу статистику – 16.0 очок, 5.6 підбирань та 4.7 передач.

Зазначимо, що наразі нова команда Аліни Ягупової посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, де виграла 13 із 15 поєдинків. Також Валенсія продовжує свої виступи у Євролізі. У головному клубному євротурнірі після 10 зіграних матчів іспанський колектив розташувався на п'ятій сходинці своєї групи та претендує на вихід до плей-оф.

Важливо. Дебют капітана збірної України за Валенсію може відбутися вже 6 січня в матчі чемпіонату Іспанії проти Херніки Бескаї. Поєдинок розпочнеться о 20:15.