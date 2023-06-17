Российские спортсмены продолжают "топить" за агрессию их страны в сторону Украины или же наоборот играют в молчание. В то же время народ страны 404 далее утверждает о "спортивной политике".

Очередным подобным случаем стал российский представитель дзюдо Яго Абуладзе. Спортсмен через социальные сети продемонстрировал свою поддержку войне в Украине, которую развязала его страна-оккупант.

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Не стесняется поддерживать войну

25-летний дзюдоист ставит ругательства и комментирует фотографии тренеру по дзюдо Никите Ивкину, который вместе с другими российскими военными в 2022 году начали полномасштабную войну в Украине. Абуладзе выражает поддержку своему земляку.

Интересно, что Яго является русским дзюдоистом грузинского происхождения.

Российский дзюдоист поддерживает войну в Украине: смотрите видео

Напомним, что дзюдоисты из России и Беларуси получили право вернуться на международные соревнования. Федерация положительно отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета, призвавшего вернуть представителей этих враждебных стран не только на татами, но и в другие виды спорта.

Отметим, что поддерживающий российскую агрессию Абуладзе представлял свою страну на чемпионате мира в Дохе, который проходил в мае 2023 года. Он был одним из немногих российских дзюдоистов, допущенных к соревнованиям без привязки к силовым структурам.

Эти соревнования в Дохе отметились скандалом с пришедшими на трибуны российскими болельщиками, надев георгиевские ленты. Да еще отказывались их снимать с себя. После чего организаторы соревнований вывели семь за пределы арены и больше не разрешили попасть на турнир.

Вместо этого сборная Украины была вынуждена заявить свою команду по ЧМ через допуск россиян и белорусов.

И как после этого всего кто-то будет утверждать, что "спорт вне политики"?