В Австралии во время матча топ-турнира на корте появилась ядовитая змея: видео дикого инцидента

Игру между Домиником Тимом и Джеймсом Маккейбом пришлось остановить почти на час. Организаторы вызвали змеелова, чтобы нейтрализовать угрозу.

В австралийском Брисбене 31 декабря начинается первый теннисный турнир категории ATP250 в 2024 году. Тем временем на кортах этого соревнования проходят квалификационные игры, пишет 24 канал.

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Необычный случай произошел во время матча с участием бывшей третьей ракетки мира Доминика Тима. Австриец встретился с хозяином корта Джеймсом Маккейбом.

Первый сет завершился в пользу австралийца (6:2), но после него матч пришлось остановить. На корте в Брисбене внезапно появилась 50-сантиметровая змея.

Видео появления змеи на корте:

Оказалось, что она относится к роду восточных коричневых, являющихся одной из самых ядовитых змей в мире. Организаторам пришлось вызвать змеелова, чтобы нейтрализовать животное со спортивной площадки.

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Что интересно, этот инцидент позволил Доминику Тиму совершить классный камбэк. Во втором сете австриец проигрывал 3:5, но смог отыграть три матчбола подряд и вырвать сет на тайбрейке.

А счет 6:4 в последнем сете вывел Доминика в финал квалификации. Там австрийскому теннисисту придется встретиться с итальянцем Джузеппе Дзеппьери.