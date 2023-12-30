В австралійському Брісбені 31 грудня починається перший тенісний турнір категорії ATP250 у 2024 році. Тим часом, на кортах цього змагання проходять кваліфікаційні ігри, пише 24 канал.

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Незвичайний випадок стався під час матчу за участю колишньої третьої ракетки світу Домініка Тіма. Австрієць зустрівся із господарем корту Джеймсом Маккейбом.

Перший сет завершився на корист австралійця (6:2), але після нього матч довелось зупинити. На корті у Брісбені раптово з'явилась 50-сантиметрова змія.

Відео появи змії на корті:

Виявилось, що вона відноситься до роду східних коричневих, що є однією з найбільш отруйних змій у світі. Організаторам довелось викликати змієлова, щоб нейтралізувати тварину зі спортивного майданчика.

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Що цікаво, цей інцидент дозволив Домініку Тіму здійснити класний камбек. У другому сеті австрієць програвав 3:5, але зміг відіграти аж три матчболи поспіль та вирвати сет на тайбрейку.

А рахунок 6:4 у останньому сеті вивів Домініка у фінал кваліфікації. Там австрійському тенісисту доведеться зустрітися із італійцем Джузеппе Дзепп'єрі.