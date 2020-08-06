На 3 октября запланирован бой между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом. Ломаченко активно готовится к нему. Ведь он может стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

При этом боксеры пока не подписали контракт на бой. Хотя Ломаченко и Лопес устно согласовали все детали контракта. Об этом украинский боксер рассказал в интервью собственному ютуб-каналу.

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"Я лично контракта на бой с Лопесом не видел. Но на этой неделе мы должны его подписать. Устные договоренности уже согласованы. Осталось только согласовать, будет ли это обычный бой на ESPN или это будет платная трансляция. Вот в чем вопрос. При желании мы можем влиять на условия контракта. Мы ждем официального подтверждения от организаторов. Я дал свое согласие на все условия. 3 октября мне подходит. Как у Лопеса – я не знаю. Судя по всему, он тоже не особо избегает боя", – рассказал Ломаченко.

О подготовке к бою

По словам Ломаченко, он уже давно ведет подготовку к бою. Ведь первоначально тот был запланирован на 30 мая. Но впоследствии его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Свою подготовку я начал давно. Я не готовлюсь к 3 октября или 19 сентября, например. Я готовлюсь к Лопесу и объединительному поединку, к завоеванию очередного титула,

– рассказал боксер.

При этом свои тренировки он называет "поддерживающим режимом", а не "боевым".

"Есть огромное желание боксировать, спарринговать. Равносильно как ребенок, который долго не играет с игрушкой или с одной играет долгое время. Я постоянно в режиме, но у меня нет самого интересного – бокса. Я не боксирую. Скучаю и очень хочу вернуться на ринг, к спаррингам. Свою форму никак не оцениваю. Я в "поддерживающем режиме", но могу сразу переключиться на "боевой режим", – заверил Ломаченко.

О бое без зрителей

Бой Ломаченко – Лопес, скорее всего, состоится в MGM Grand в Лас-Вегасе, но без зрителей. Этот факт никак не влияет на самого Ломаченко.

"Читал, что бой состоится без зрителей. Думаю, будет ощущение, что это будет что-то вроде спарринга. Будут только зрители, участвующие в этом вечере бокса. В общем, определенное количество людей, 50 – 70, будет. Мне это не помешает. Мне не важно, будет зритель или нет. Есть оппонент, есть цель – все окружающие факторы не будут на меня влиять. Я знаю, чего хочу. Мне очень нужен этот титул", – подытожил Ломаченко.