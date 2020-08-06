На 3 жовтня запланований бій між українцем Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом. Ломаченко активно готується до нього. Адже він може стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

При цьому боксери поки не підписали контракт на бій. Хоча Ломаченко та Лопес усно узгодили всі деталі контракту. Про це український боксер розповів в інтерв'ю власному ютуб-каналу.

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"Я особисто контракту на бій з Лопесом не бачив. Наскільки я знаю, контракт вже є. І на цьому тижні ми повинні його підписати. Усні домовленості вже узгоджено. Залишилося тільки узгодити, чи буде це звичайний бій на ESPN або це буде платна трансляція. Ось у чому питання. При бажанні ми можемо впливати на умови контракту. Ми чекаємо офіційного підтвердження від організаторів. Я дав свою згоду на всі умови. 3 жовтня мені підходить. Як у Лопеса – я не знаю. Судячи з усього, він теж не особливо уникає бою", – розповів Ломаченко.

Про підготовку до бою

За словами Ломаченка, він вже давно веде підготовку до бою. Адже попередньо він був запланований на 30 травня. Та згодом його перенесли на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Свою підготовку я почав давно. Я не готуюся до 3 жовтня або 19 вересня, наприклад. Я готуюся до Лопеса та об'єднавчого двобою, до завоювання чергового титулу,

– розповів боксер.

При цьому свої тренування він називає "підтримуючим режимом", а не "бойовим".

"Є величезне бажання боксувати, спарингувати. Рівносильно як дитина, яка довго не бавиться з іграшкою або з однієї грає довгий час. Я постійно в режимі, але у мене немає найцікавішого – боксу. Я не боксую. Сумую і дуже хочу повернутися на ринг, до спарингів. Свою форму ніяк не оцінюю. Я в "підтримуючому режимі", але можу відразу перемикнутися на "бойовий режим", – запевнив Ломаченко.

Про бій без глядачів

Бій Ломаченко – Лопес, скоріш за все, відбудеться в MGM Grand в Лас-Вегасі, але без глядачів. Цей факт ніяк не впливає на самого Ломаченка.

"Читав, що бій відбудеться без глядачів. Думаю, буде відчуття, що це буде щось на зразок спарингу. Будуть тільки глядачі, які беруть участь в цьому вечорі боксу. Загалом певна кількість людей, 50 – 70, буде. Мені це не завадить. Мені не важливо, буде глядач чи ні. Є опонент, є мета – всі навколишні фактори не будуть на мене впливати. Я знаю, чого хочу. Мені дуже потрібен цей титул", – підсумував Ломаченко.