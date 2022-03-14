Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине, – прозрение Ракицкого
Источник:инстаграм Ярослава Ракицкого
Украинский защитник Ярослав Ракицкий, долго выступавший за российский Зенит эмоционально высказался по поводу вторжения российских оккупантов в Украину. Футболист 2 марта расторг контракт с санкт-петербургским клубом.
"Оставьте нас и нашу Украину"
Футболист подчеркнул, что невозможно молчать о зверствах оккупантов. Ракицкий призывает боевиков уходить из Украины.
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Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к Родине, к своей матери, к своим детям, к своей семье.
Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину. Погибают мирные украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать. Оставьте нас и нашу Украину.
Также Ракицкий прокомментировал российскую "журналистику".
Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что Россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правды. Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине,
– добавил игрок.
- 2 марта Ракицкий расторг контракт с Зенитом. В клубе отметили, что футболист покинул команду из-за сложных семейных обстоятельств.
- Однако настоящей причиной ухода Ярослава могло стать вооруженное нападение России на территории Украины.
- Ракицкий выступал за Зенит с 28 января 2019 года. В составе клуба он провел 108 игр, в которых забил 7 мячей.
- С петербургской командой он трижды выигрывал чемпионат России, один раз побеждал в Кубке страны, и еще дважды боролся за Суперкубок.