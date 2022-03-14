"Залиште нас і нашу Україну"

Футболіст наголосив, що наразі неможливо мовчати про звірства окупантів. Ракіцький закликає бойовиків йти геть з України.

Варте уваги Ярмоленко забив гол після півтора року мовчання в АПЛ: українець заплакав прямо на полі

Світом править гуманність, світом править доброта та любов до своєї Батьківщини, до своєї матері, до своїх дітей, до своєї сім’ї.

Неможливо мовчати. Просто боляче за Батьківщину, за Україну. Гинуть мирні українці від російських солдатів. Нас не треба звільняти. Залиште нас і нашу Україну.

Також Ракіцький прокоментував російську "журналістику".

Немає сенсу доводити про вплив пропаганди, про те, що росія дезінформує свій народ. Вам не кажуть правди. Я бажаю добра та миру моїй волелюбній Україні,

– додав гравець.