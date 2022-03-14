"Оставьте нас и нашу Украину"

Футболист подчеркнул, что невозможно молчать о зверствах оккупантов. Ракицкий призывает боевиков уходить из Украины.

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Миром правит гуманность, миром правит доброта и любовь к Родине, к своей матери, к своим детям, к своей семье.

Невозможно молчать. Просто больно за Родину, за Украину. Погибают мирные украинцы от русских солдат. Нас не нужно освобождать. Оставьте нас и нашу Украину.

Также Ракицкий прокомментировал российскую "журналистику".

Нет смысла доказывать о влиянии пропаганды, о том, что Россия дезинформирует свой народ. Вам не говорят правды. Я желаю добра и мира моей свободолюбивой Украине,

– добавил игрок.