Я уговаривал родителей уехать, но они не захотели, – Ребров о родных в Киеве
Источник:Футбол 1/2/3
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров рассказал, что его родители остались в Киеве. Они не собираются уезжать из Украины.
"Что могут сделать родители против ракет"
В столице проживают родители Реброва и его жены. Каждый день он поддерживает связь с ними.
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"В Киеве остались мои родители и родители жены, мы постоянно звоним друг другу. Слава Богу, там, где они сейчас, более или менее тихо, но мы все понимаем, что Киев – главная цель Путина. Знаю, что Киев очень серьезно защищен, и мы все знаем о силе нашей армии. Но мы, конечно, беспокоимся за наших родителей. Мы все защищаем, но что могут сделать родители против ракет?" – сказал Ребров.
Он предлагал своим родным уехать из Киева, но они отказываются.
Во-первых, родители испытывают определенные проблемы со здоровьем. Я уговаривал их, но они не хотели уезжать. Конечно, мы переживаем, но каждый человек имеет право принимать решение сам. Я попробовал и сделал все, чтобы они были защищены,
– добавил тренер.
- В июне 2021 года Сергей Ребров возглавил Аль-Айн.
- Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года.
- Ранее тренер рассказывал, что вернется в Украину по окончании сезона. Чемпионат ОАЭ завершается 6 мая.