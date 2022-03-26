"Що можуть зробити батьки проти ракет"

У столиці проживають батьки Реброва та батьки його дружини. Кожного дня він підтримує з ними зв'язок.

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"У Києві залишилися мої батьки та батьки дружини, ми постійно телефонуємо одне одному. Слава Богу, там, де вони зараз, більш-менш тихо, але ми всі розуміємо, що Київ – головна ціль Путіна. Знаю, що Київ дуже серйозно захищений, і ми всі знаємо про силу нашої армії. Але ми, звичайно, хвилюємося за наших батьків. Ми все захищаємо, але що можуть зробити батьки проти ракет?" – сказав Ребров.

Він пропонував своїм рідним виїхати з Києва, проте вони відмовляються.

По-перше, батьки мають певні проблеми зі здоров'ям. Я вмовляв їх, але вони не захотіли їхати. Звичайно, ми переживаємо, але кожна людина має право приймати рішення сама. Я спробував і зробив усе, щоб вони були захищені,

– додав тренер.