"Что могут сделать родители против ракет"

В столице проживают родители Реброва и его жены. Каждый день он поддерживает связь с ними.

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"В Киеве остались мои родители и родители жены, мы постоянно звоним друг другу. Слава Богу, там, где они сейчас, более или менее тихо, но мы все понимаем, что Киев – главная цель Путина. Знаю, что Киев очень серьезно защищен, и мы все знаем о силе нашей армии. Но мы, конечно, беспокоимся за наших родителей. Мы все защищаем, но что могут сделать родители против ракет?" – сказал Ребров.

Он предлагал своим родным уехать из Киева, но они отказываются.

Во-первых, родители испытывают определенные проблемы со здоровьем. Я уговаривал их, но они не хотели уезжать. Конечно, мы переживаем, но каждый человек имеет право принимать решение сам. Я попробовал и сделал все, чтобы они были защищены,

– добавил тренер.