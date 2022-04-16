Я так ненавижу их за все, что они сделали из Украины – Зинченко о преступлениях оккупантов

Игрок Манчестер сети и сборной Украины Александр Зинченко рассказал о своих эмоциях, когда увидел ужасные фото из освобожденной Киевщины. Футболист осуждает каждого россиянина, поддерживающего войну.

Зинченко было тяжело подобрать слова, чтобы описать все свои эмоции после увиденного. Футболист подчеркнул, что эти кадры шокировали весь мир.

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Это ужас. То, какие вещи они делали – шок для всего мира. Ужасные, страшные вещи. Они убивали наших гражданских, наших детей. Они насиловали наших женщин и девушек. Они убивали собак и даже ели их. Я даже не знаю, как описать то, что я чувствую к ним,

– сказал Александр.

Футболист рассказал, что чувствует к извергам, которые убивали мирных жителей в Украине. Игрок не понимает большинство россиян, поддерживающих своего президента.

Зинченко: Как такая страна может функционировать

"Я так ненавижу их за все, что они сделали с украинскими людьми и Украиной. И я ненавижу людей в России, которые пытаются убедить других, что это все – пропаганда. Это стыд. Как они могут такое говорить? Люди присылали мне настоящие фото, настоящие факты Тела погибших лежали на земле в течение 2 недель, они должны ответить за это.

Есть люди по 50-60 лет, которые смотрят только телевидение, которое лжет им годами. Я видел, как российские граждане спрашивают, поддерживают ли они действия их президента. Они отвечают: "Да, конечно, мы на его стороне". И когда их спрашивают, как они будут преодолевать санкции, те отвечают, что претерпят.

Как таких людей можно убедить? И как такая страна может работать? Я видел цифры, которые более 70% россиян поддерживают эту катастрофу. Это невероятно. Я просто не понимаю", – сказал футболист.

В заключение игрок подчеркнул, что украинцы и россияне – не один народ. Мы отличаемся своей свободой, убежден Зинченко.

Но в этом разница между Украиной и Россией. Поскольку я играл за границей, то слышал, что многие думают, что мы по сути одинаковы с ними.Но это далеко не так, и теперь вы можете увидеть разницу между нами. В Украине мы можем свободно говорить, свободно думать, и так будет дальше, когда мы отстроим нашу страну,

– добавил хавбек.