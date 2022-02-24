Я в своем родном городе и остаюсь со своей семьей, – теннисистка Ястремская

24 февраля 2022 , 17:15
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Источник:

фейсбук Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала вторжение российских войск в Украину.

Ястремская: Столько боли и страха

В своем фейсбуке теннисистка прокомментировала последние события в Украине. Она заявила, что не собирается покидать свой родной город.

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Столько боли и страха. Я в своем родном городе и остаюсь со своей семьей. Я не ушла из дома, чтобы заниматься своим любимым занятием. В Украине – война! Я люблю всех вас и искренне верю, что скоро мир будет восстановлен. Оставайтесь в безопасности, ваша Даяна,
– написала теннисистка в своем фейсбуке.

Ястремский родом из Одессы.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.
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Даяна Ястремская: что известно о спортсменке

  • 21-летняя теннисистка нанесла поражение третьей ракетке мира Барборе Крэйчиковой на турнире в Дубае.
  • Украинка улучшила свое положение в рейтинге WTA на 26 мест. Теперь Даяна находится на 120-й позиции.
Автор: Дарина Жданович