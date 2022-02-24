Ястремська: Стільки болю та страху
У своєму фейсбуці тенісистка прокоментувала останні події в Україні. Вона заявила, що не збирається покидати своє рідне місто.
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Стільки болю та страху. Я у своєму рідному місті й залишаюсь зі своєю сім’єю. Я не пішла з дому, щоб займатись своїм улюбленим заняттям. В Україні війна! Я люблю усіх вас та щиро вірю, що скоро мир буде відновлено. Залишайтесь в безпеці, ваша Даяна,
– написала тенісистка у своєму фейсбуці.
Ястремська родом з Одеси.
Даяна Ястремська: що відомо про спортсменку
- 21-річна тенісистка завдала поразки третій ракетці світу Барборі Крейчиковій на турнірі в Дубаї.
- Українка покращила своє становище у рейтингу WTA на 26 місць. Тепер Даяна перебуває на 120-й позиції.