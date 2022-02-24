Ястремська: Стільки болю та страху

У своєму фейсбуці тенісистка прокоментувала останні події в Україні. Вона заявила, що не збирається покидати своє рідне місто.

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Стільки болю та страху. Я у своєму рідному місті й залишаюсь зі своєю сім’єю. Я не пішла з дому, щоб займатись своїм улюбленим заняттям. В Україні війна! Я люблю усіх вас та щиро вірю, що скоро мир буде відновлено. Залишайтесь в безпеці, ваша Даяна,

– написала тенісистка у своєму фейсбуці.

Ястремська родом з Одеси.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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Даяна Ястремська: що відомо про спортсменку