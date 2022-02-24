Ястремская: Столько боли и страха

В своем фейсбуке теннисистка прокомментировала последние события в Украине. Она заявила, что не собирается покидать свой родной город.

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Столько боли и страха. Я в своем родном городе и остаюсь со своей семьей. Я не ушла из дома, чтобы заниматься своим любимым занятием. В Украине – война! Я люблю всех вас и искренне верю, что скоро мир будет восстановлен. Оставайтесь в безопасности, ваша Даяна,

– написала теннисистка в своем фейсбуке.

Ястремский родом из Одессы.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Даяна Ястремская: что известно о спортсменке