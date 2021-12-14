Я работаю грузчиком, – бывший игрок Динамо и сборной Украины признался, что сломало его карьеру
Источник:ютуб-канал "Бомбардир"
Бывший хавбек киевского Динамо и сборной Украины Роман Максимюк рассказал, как обвинения в участии в договорных играх не позволили ему построить тренерскую карьеру.
Ранее Максимюка обвиняли в организации матчей с фиксированным результатом в молодежном чемпионате Украины U-21.
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"Замучился всем объяснять. В разных передачах появлялись факты договорных матчей в украинском футболе. Было на меня заявление от человека, которого я тренировал. Он сказал, что написал заявление под давлением", – начал Максимюк.
Бывшего футболиста обвинили, что в перерыве матча Волынь U-21 – Днепр U-21 он подходил к игрокам и предлагал сдать игру. Но по словам самого Максимюка, на поле в Луцке сверху на трибунах сидел Виталий Кварцяный, который наблюдал за всеми действиями игроков, и такие серьезные вещи в перерыве не решаются.
Клубы начали страховаться – ставили диктофоны и тому подобное. Договоренность между командами ранее была на уровне руководства и тому подобное. Но на этом футболисты и нечестные люди не зарабатывали. Я работаю грузчиком из-за этих заявлений. Они поставили крест на моей тренерской карьере,
– заявил он.
Коротко о карьере Максимюка
- В 1991 начал играть за ФК Прикарпатье, затем его пригласили играть в Зенит.
- В 1999 году он даже стала обладателем Кубка России. Затем – он вернулся в Украину, где стал играть за киевскую команду Динамо и стал чемпионом Украины сезона 1999/2000.
- В 2008 году перешел в казахский Атырау, выступал за команду Казахмыс. В 2010 году перешел в Черноморец.
- В 2011 году решил завершить футбольную карьеру. Бронзовый призер чемпионатов Украины в 2001 и 2004 году. Сыграл пять матчей в составе сборной Украины по футболу на позиции полузащитника.