Раніше Максимюка звинувачували в організації матчів із фіксованим результатом у молодіжному чемпіонаті України U-21.

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"Замучився всім усе пояснювати. У різних передачах з'являлися факти договірних матчів в українському футболі. Була на мене заява від людини, яку я тренував. Він сказав, що написав заяву під тиском", – почав Максимюк.

Ексфутболіста звинуватили, що у перерві матчу Волинь U-21 – Дніпро U-21 він підходив до гравців та пропонував здати гру. Але за словами самого Максимюка, на полі у Луцьку зверху на трибунах сидів Віталій Кварцяний, який спостерігав за усіма діями гравців і такі серйозні речі у перерві не вирішуються.

Клуби почали страхуватися – ставили диктофони тощо. Домовленість між командами раніше була на рівні керівництва тощо. Але на цьому футболісти та нечесні люди не заробляли. Я працюю вантажником через ці заяви. Вони поставили хрест на моїй тренерській кар'єрі,

– заявив він.

Коротко про кар'єру Максимюка