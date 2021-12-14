Раніше Максимюка звинувачували в організації матчів із фіксованим результатом у молодіжному чемпіонаті України U-21.
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"Замучився всім усе пояснювати. У різних передачах з'являлися факти договірних матчів в українському футболі. Була на мене заява від людини, яку я тренував. Він сказав, що написав заяву під тиском", – почав Максимюк.
Ексфутболіста звинуватили, що у перерві матчу Волинь U-21 – Дніпро U-21 він підходив до гравців та пропонував здати гру. Але за словами самого Максимюка, на полі у Луцьку зверху на трибунах сидів Віталій Кварцяний, який спостерігав за усіма діями гравців і такі серйозні речі у перерві не вирішуються.
Клуби почали страхуватися – ставили диктофони тощо. Домовленість між командами раніше була на рівні керівництва тощо. Але на цьому футболісти та нечесні люди не заробляли. Я працюю вантажником через ці заяви. Вони поставили хрест на моїй тренерській кар'єрі,
– заявив він.
Коротко про кар'єру Максимюка
- В 1991 почав грати за ФК Прикарпаття, потім його запросили грати в Зеніт.
- У 1999 році вона навіть стала володарем Кубка Росії. Після – він повернувся до України, де став грати за київську команду Динамо та став чемпіоном України сезону 1999/2000.
- У 2008 році перейшов до казахського Атирау, виступав за команду Казахмис. У 2010 році перейшов до Чорноморця.
- 2011 року вирішив завершити футбольну кар'єру. Бронзовий призер чемпіонатів України у 2001 та 2004 році. Зіграв п'ять матчів у складі збірної України з футболу на позиції півзахисника.