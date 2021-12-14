Ранее Максимюка обвиняли в организации матчей с фиксированным результатом в молодежном чемпионате Украины U-21.

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"Замучился всем объяснять. В разных передачах появлялись факты договорных матчей в украинском футболе. Было на меня заявление от человека, которого я тренировал. Он сказал, что написал заявление под давлением", – начал Максимюк.

Бывшего футболиста обвинили, что в перерыве матча Волынь U-21 – Днепр U-21 он подходил к игрокам и предлагал сдать игру. Но по словам самого Максимюка, на поле в Луцке сверху на трибунах сидел Виталий Кварцяный, который наблюдал за всеми действиями игроков, и такие серьезные вещи в перерыве не решаются.

Клубы начали страховаться – ставили диктофоны и тому подобное. Договоренность между командами ранее была на уровне руководства и тому подобное. Но на этом футболисты и нечестные люди не зарабатывали. Я работаю грузчиком из-за этих заявлений. Они поставили крест на моей тренерской карьере,

– заявил он.

Коротко о карьере Максимюка