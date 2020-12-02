Білоруський футболіст Євген Єлєзаренко здивувався свому прізвищу в листі на підтримку Олександра Лукашенка.

Єлєзаренко відреагував на інформацію про свою причетність до листа, в якому спортсмени відкрито підтримали діючий в країні політичний режим і президента Олександра Лукашенка. Про це повідомляє Tribuna.com.

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"Просто очманів, коли побачив своє прізвище серед людей, які підписали лист спортсменів за стабільність. Я нічого не підписував! Навіть не бачив ніяких паперів! Зовсім неприємно. Начебто у нас вільна країна, а таке відбувається. Просто хтось вписав моє прізвище в список, а зараз мені дзвонить половина країни і питає: "Чому ти так зробив?" Доводиться пояснювати, що я нічого не підписував", – сказав Єлєзаренко.

Що за список

На сайті Athletes.by з'явилися прізвища спортсменів, які підписалися під режимом Лукашенка. Серед представників футболу лист підписали: голова АБФФ Володимир Базанов; перший заступник голови АБФФ Юрій Вергейчик; головний тренер Академії футболу АБФФ Володимир Коритько і інші.

У списку більше 150 прізвищ, які представляють футбол. Зазначимо, що список доповнюється. Раніше повідомлялося про те, що лист підписали понад 2,5 тисячі осіб.