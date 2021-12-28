Я проиграл два полуфинала и четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок, – Левандовски
Источник:Bayern & Germany
Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски пожаловался, что в свое время он трижды проигрывал в Лиге чемпионов из-за судейских ошибок, которых можно было бы избежать, будь система VAR.
Такое признание Левандовски о VAR приводит твиттер Bayern&Germany.
"Я проиграл два полуфинала и четвертьфинал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок. Возможно, мы бы вышли в финал и выиграли бы. Я думаю, что VAR – это хорошо, если его использовать правильно", – заявил Левандовски.
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Поражения Баварии в Лиге чемпионов с Левандовски
Роберт Левандовски перешел в Баварию летом 2014 года, бесплатно покинув дортмундскую Боруссию. Годом ранее именно с Боруссией он впервые дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил Баварии.
- В 2015 году Бавария проиграла в полуфинале Барселоне, которая и стала победителем турнира.
- В 2016 году Бавария снова остановилась в шаге от финала. На этот раз по сумме двух матчей уступив Атлетико (по правилу выездного гола).
- В 2017 году мюнхенский клуб в четвертьфинале сыграл против Реала. Обменявшись победами со счетом 2:1 в обоих матчах в основное время, в экстратайме сильнее оказались "сливочные", которые впоследствии выиграли турнир.
- В 2018 году Бавария снова вылетела от Реала. В этот раз в полуфинале. Реал же в Киеве в итоге защитил свой чемпионский титул.
- В 2019 году Бавария сенсационно вылетела еще на стадии 1/8 финала, когда дома потерпела унизительное поражение от Ливерпуля. Английский клуб стал победителем Лиги чемпионов.
- В 2020 году Бавария выиграла Лигу чемпионов в карантинный сезон, когда для окончания турнира пришлось изменить правила проведения матчей – по одной игре на стадии плей-офф на нейтральном поле (без домашних и гостевых матчей).
- В 2021 году Бавария в четвертьфинале вылетела от ПСЖ.