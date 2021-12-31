Я подхватила вирус, – биатлонистка Меркушина рассказала о своем состоянии здоровья

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о своем самочувствии. Спортсменка отметила, что ее форма еще далека от оптимальной.

Меркушина: У меня отит, ларингит, бронхоспазм

Биатлонистка подчеркнула, что по возвращении с Кубков мира она почти не тренировалась. Полноценно она начала выступать на чемпионате Украины в Буковеле.

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Пока моя форма оставляет желать лучшего, но надеюсь, что удастся выйти из этой ситуации,

– сказала Анастасия.

Меркушина рассказала, что подхватила вирус. Однако спортсменка даже не ощущала изменения в здоровье.

"Врач в Киеве сказал, что у меня отит, ларингит, бронхоспазм, а я этого не чувствовала. В жизни я этого не чувствовала, у меня ничего не болело, но при этом все воспалено. Уже потом общалась с другими девушками, у которых такие же симптомы. К сожалению, я подхватила вирус", – добавила Меркушина.

Почему Меркушина прекратила выступления

Анастасия пропустила два последних этапа в 2021 году из-за проблем со здоровьем.

Меркушина вернулась в Украину, чтобы пройти полное обследование. Но, к сожалению, результаты были неутешительными.

Однако у украинки еще есть шанс выступить в этом сезоне. Уже в Рупольтинге биатлонистка сможет присоединиться к основной сборной.

Анастасия выступила в личных гонках в сезоне-2021/2022 только один раз. В индивидуальной гонке в Эстерсунде украинка заняла 71-е место.