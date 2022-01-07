Я победил бы Усика, – российский боксер сделал громкое заявление

Бывший российский боксер Григорий Дрозд в интервью упомянул Александра Усика. Он убежден, что несколько лет назад мог бы победить украинца.

Дрозд: Я думаю, что мы сильно похожи

Бывший чемпион мира считает, что мог бы победить украинского боксера в 2016-м году.

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Я думаю, что мы сильно похожи – и по стилю, и по философии бокса, и по манере. Это было бы интересно. Для меня это был бы вызов-вызов. Я бы его победил. В 2016 году я был в очень серьезной форме. Пожалуй, в лучшей форме за все время,

– заявил россиянин.

Также Дрозд рассказал, почему Энтони Джошуа не удалось победить Усика. Он подчеркнул, что с украинцем нужно действовать более жестоко.

"С Усиком боксировать – это сразу отдать все преимущества, все пояса. С ним не надо боксировать. С Усиком боксировать – это большая ошибка. Энтони Джошуа попытался играть с ним в боксера, но с Усиком нужно было биться, с ним необходима война", – сказал бывший боксер.

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