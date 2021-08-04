Я одна в поле воин против целой армии, – Рыжикова об условиях подготовки к Олимпиаде в Украине

Украинская бегунья Анна Рыжикова прокомментировала свое выступление в финале на дистанции 400 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио. Украинка рассказала о невысоких условиях подготовки в Украине.

О невысоком уровне условий подготовки в Украине

Анна Рыжикова пересекла финишную линию пятой и оставалась довольна результатом. Украинка оценила высокую конкуренцию на дистанции. Легкоатлетка отметила, что бороться за высшие места с этими конкурентками украинкам очень сложно.

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Выделила Рыжкова американских бегунок. Но их высокий результат является закономерностью. В стране высокая конкуренция, никто из них не хочет уступать друг другу. Поэтому Анна не удивлена, что в финале именно представительница США установила новый мировой рекорд.

Олимпийской чемпионкой стала американка Сидни Маклафлин. Бегунья финишировала с результатом 51.46 – новый мировой рекорд на этой дистанции.

Рыжикова призналась, что не хотела вспоминать об условиях подготовки, но отметила, что в Украине, в отличие от других стран, не создаются условия для того, чтобы показывать высокие результаты. Примером для сравнения стала подготовка феноменальной легкоатлетки из Нидерландов Фемке Бол, которая получила "бронзу" Олимпиады-2020.

Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я один в поле воин против целой армии,

– откровенно рассказала спортсменка.

Пример для подражания

"Фемке – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсмена. Молодая и красивая, высокая и тренируется, не скажу, что она лежит и ничего не делает. Но я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход – это немножко может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова", – добавила украинка.

Не стала Рыжикова заглядывать в будущее. Бегунья еще не может сказать, будет ли выступать на следующей Олимпиаде-2024 в Париже. Конкретнее Анна сможет ответить после завершения сезона.