Я не видел маму с отцом уже четыре года, – голкипер Шевченко о родных в оккупированной Горловке
Источник:Украинский футбол
Украинский вратарь Никита Шевченко родом из Горловки. Этот город с 2014 года находится под российской оккупацией. И в этом городе у футболиста живут родители.
Никита Шевченко является воспитанником донецкого Шахтера. Он учился в клубной академии "горняков". Его же родня и дальше осталась жить в Горловке. Не покинули они город и тогда, когда туда пришли российские оккупанты в 2014 году. Как и после 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение российской армии.
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Никита Шевченко объяснил, почему его родители так и не уехали из Горловки.
"Война. Очень тяжело, люди выживают. Мои родители там из-за того, что моя бабушка не ходит и они за ней присматривают. Они не могут уехать от нее. Я не видел маму с отцом уже четыре года, разве что по видеосвязи. Там проблемы есть с водой, мой папа ходит на рудник. Со светом вроде бы все нормально", – рассказал футболист.
Никита Шевченко ожидает окончания войны, чтобы наконец увидеться с родителями вживую.
"Надеюсь, что война завершится как можно скорее и нашей победой. Первое, что я сделаю после ее завершения, поеду в Горловку к родственникам", – отметил Никита Шевченко.
- Никита Шевченко с 2011 по 2019 год был на контракте в донецком Шахтере. Но за это время сыграл за команду всего шесть матчей. В то же время немало времени провел в аренде. В том числе в Мариуполе (но за главную команду так и не сыграл), Заре и Карпатах.
- Именно в Зарю он перешел в 2019 году, когда у него истек контракт с Шахтером.
- В январе 2023 года перешел в качестве свободного агента в Александрию.