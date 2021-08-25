Я не умею отлынивать, – Харлан рассказала о паузе в карьере после Олимпиады-2020

Ольга Харлан взяла паузу в карьере после неудачного выступления на Олимпиаде-2020. Украинская фехтовальщица рассказала о планах на будущее, когда стоит ждать ее с саблей в руках.

О будущем фехтовальщицы

30-летняя украинская фехтовальщица сейчас не думает о своем возвращении. Ольга Харлан призналась, что сможет дать ответ относительно своего будущего через три месяца.

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"Еще болит. Поэтому я рада, что у меня в жизни появился такой проект как "Танцы со звездами". Я работаю, устаю, физический труд присутствует в жизни, но не из-за фехтования. Чего мне и хотелось", – рассказала спортсменка.

Ольга дала всем поклонникам надежду на то, что еще возьмет в руки саблю и будет покорять международные соревнования.

Все, кто меня знает, понимают – все будет. Мне мой менеджер Юра Шаповалов говорит: "Оль, я знаю тебя. Через три месяца ты станешь в стойку". Я отвечаю: "Юра, нет. Мне нужно соскучиться",

– отметила Харлан.

Харлан: Это проблема – я не умею отлынивать

Сейчас девушка даже не хочет думать о фехтовании. Ольга призналась, что не умеет отдыхать. Но сейчас пришло замечательное время позволить себе это.

Сейчас я даже не хочу думать об этом. Я позволила себе не думать об этом. Когда ты 21 год в этом виде, то приучаешь себя к постоянной работе и даже нет мыслей об отдыхе. Я не умею отдыхать, мне совесть не позволяет. Это проблема – я не умею отлынивать. Но вот я себе наконец позволила это,

– ответила титулованная спортсменка.

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